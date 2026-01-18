Andratx celebra sus 'Beneïdes' en honor a Sant Antoni - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pueblo de Andratx (Mallorca) ha vivido este domingo una jornada festiva marcada por la tradición y la participación ciudadana con motivo de las 'Beneïdes' en honor a Sant Antoni.

Así lo han informado desde el Ayuntamiento, este 18 de enero, en una nota de prensa, en la que han explicado que la celebración de las 'Beneïdes' ha arrancado en la avenida de Son Mas, punto de partida del recorrido, con la actuación de la escoleta de Aires d'Andratx, que ha puesto el primer toque de música y folclore a la jornada.

Tras esta primera actuación, los participantes en las 'Beneïdes' han iniciado el desfile por las principales calles de la localidad. Vestidos de payeses y con ropas típicas, acompañados por dimonis, animales y numerosas monturas y carrozas, los participantes han recorrido Andratx al ritmo de la Banda de Xeremiers d'Andratx, en un ambiente festivo que ha atraído a numerosos vecinos y visitantes.

Las 'Beneïdes' se han llevado a cabo en la plaza des Pou, a cargo del clérigo Joan Bordoy, quien ha estado acompañado por la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, y miembros de la corporación municipal. En este punto del recorrido se ha congregado una gran cantidad de público para presenciar la bendición de los animales y participar de uno de los momentos más esperados de la jornada.

El Ayuntamiento ha obsequiado a todos los participantes en esta celebración con una ensaimada como gesto de agradecimiento.

El recorrido de las 'Beneïdes' ha finalizado de nuevo en la avenida de Son Mas, donde todos los asistentes han podido compartir una fideuá popular, poniendo el broche final a un día de tradición, convivencia y celebración en honor a Sant Antoni.