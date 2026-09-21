Andratx concede una licencia de obras para 30 inmuebles a precio limitado priorizando a residentes

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha concedido la licencia de obras que permitirá finalizar el edificio situado en la calle Sa Rectoria y convertirlo en 30 viviendas a precio limitado, priorizando su acceso a personas residentes en el municipio.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, después de años como una estructura inacabada, el inmueble podrá completar su transformación y convertirse en un nuevo espacio residencial.

Está previsto que las obras comiencen en los próximos meses y algunas de las viviendas ya han sido adjudicadas. Esta actuación es posible gracias a la firma del convenio entre el Ayuntamiento y la propiedad privada. El acuerdo establece que se dará prioridad a las personas que acrediten al menos diez años de residencia en Andratx, con el objetivo de que estas viviendas sean exclusivas para residentes.

La actuación forma parte del compromiso del Ayuntamiento de seguir impulsando medidas que contribuyan a facilitar el acceso a la vivienda y a generar nuevas oportunidades para los vecinos. En este sentido, el consistorio también ha cedido parcelas al Govern para impulsar la creación de nuevas viviendas a precio limitado, con el objetivo de ampliar la oferta residencial y avanzar en soluciones que permitan a los residentes acceder a una vivienda.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que son conscientes de que la vivienda es una de las principales preocupaciones de los vecinos. "Dar opciones a los residentes tiene que ser una prioridad. Queremos seguir trabajando para que las personas que viven en Andratx tengan oportunidades reales de acceder a una vivienda y puedan seguir desarrollando aquí su proyecto de vida", ha declarado.