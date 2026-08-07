Andratx convoca ayudas para adquirir la primera vivienda de hasta 3.000 euros por solicitante

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PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha convocado subvenciones para adquirir la primera vivienda, con una dotación total de 45.000 euros, manteniendo una ayuda máxima de 3.000 por solicitante, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a los residentes.

El Consistorio ha detallado en un comunicado este viernes que las personas que podrán beneficiarse de estas ayudas son aquellas que acrediten una residencia mínima de dos años en el municipio y que cumplan con el resto de los requisitos establecidos en las bases.

Una de las principales novedades de esta convocatoria es que estas ayudas son compatibles con la subvención de hasta 10.000 euros impulsada por el Govern, permitiendo que los compradores de su primera vivienda puedan acceder con un mayor respaldo económico.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha señalado que "el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones" de los vecinos del pueblo. "Aunque no sea una competencia exclusivamente municipal, no podemos permanecer al margen de una realidad que condiciona el presente y el futuro de muchas familias", ha añadido.

Gonzalvo ha indicado, además, que el "deber" del Ayuntamiento "es hacer todo lo posible para ayudarles" y que los residente "puedan seguir viviendo en el municipio".