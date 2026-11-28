Andratx enciende las luces de Navidad e inaugura el mercado artesanal - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andratx ha celebrado el encendido de luces de Navidad y ha inaugurado el mercado artesanal, en un fin de semana que contará con actividades infantiles, actuaciones musicales, espectáculos y la visita de Papá Noel.

El municipio ha dado el pistoletazo de salida a la programación navideña con una jornada festiva en la plaza de España, según ha señalado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El encendido de luces estuvo precedido de talleres infantiles, el espectáculo 'Serena' del Circ Bover y una animación con hadas y el dragón de la luz.

La jornada continuó con la actuación musical de Los Brindis y una chocolatada popular, durante la cual se repartieron numerosos litros de chocolate caliente acompañado de ensaimadas. También se distribuyeron ejemplares del calendario de Baltasar Moner 2027.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, junto a otros regidores de la corporación municipal, participó en los diferentes actos programados.

Asimismo, las actividades han continuado este sábado con el mercado artesanal de Navidad. Las actuaciones de los pequeños de la Escoleta Aires d'Andratx y de la Banda de la Escuela Municipal de Música y Danza de Andratx han protagonizado parte de la programación de la mañana.

Los talleres infantiles, la visita de Papá Noel y la animación musical de Trio Mama Kin completan las actividades previstas para la tarde.

El mercado continuará este domingo, de 10.00 a 15.00 horas, con talleres infantiles, la visita de Papá Noel y la actuación de Alma Flamenca, prevista a las 12.00 horas.

Estas actividades forman parte de la programación navideña organizada por el Ayuntamiento de Andratx, que incluye diversas propuestas culturales, musicales y familiares durante las próximas semanas.