Andratx habilita un servicio gratuito de autobús para que los estudiantes de las PAU 2026 puedan acudir a los exámenes - AYUNTAMEINTO DE ANDRATX

PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha habilitado un servicio gratuito de autobús para facilitar el desplazamiento de los estudiantes del municipio a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) que se celebrarán en Palma.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, el servicio estará operativo durante las tres jornadas de la convocatoria ordinaria, los días 2, 3 y 4 de junio.

Las salidas desde Andratx serán a las 06.30 y a las 15.00 horas desde la parada de Eroski, mientras que los regresos desde Palma tendrán lugar a las 13.30 y a las 19.30 horas.

La regidora de Cultura y Educación de Andratx, Mady Juan, ha señalado que la iniciativa pretende facilitar los desplazamientos para que los estudiantes afronten las pruebas "con la mayor tranquilidad posible".