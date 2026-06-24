Andratx inaugura una escultura en homenaje a la migración y a la memoria colectiva - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha inaugurado este miércoles la escultura 'La huella de los sueños', una obra de los artistas Joan Balaguer y Carlos Terroba concebida como un homenaje a todas aquellas personas que un día tuvieron que abandonar su tierra y a quienes hicieron del municipio "una tierra de acogida".

La obra ha quedado instalada en la rotonda situada en la entrada del municipio, en la confluencia de la calle Mestre Tomeu Esteve con la carretera del Port.

El acto de inauguración ha contado con la presencia de la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, miembros de la corporación municipal, representantes de asociaciones del municipio y numerosos vecinos, además de los autores de la escultura.

'La huella de los sueños, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado, simboliza "el viaje, la esperanza y el peso de los recuerdos" a través de un barco y una maleta, elementos que "evocan la experiencia de quienes partieron y de quienes llegaron para contribuir al crecimiento y desarrollo de Andratx".

La obra está realizada en hierro y hormigón. Está prevista la colocación de una placa explicativa en la zona peatonal próxima a la escultura con el fin de acercar a vecinos y visitantes su significado y simbolismo.

"Esta escultura representa una parte esencial de nuestra historia y de nuestra identidad. Andratx fue tierra de emigrantes y hoy es también una tierra de acogida. Queremos rendir homenaje a todas aquellas personas que tuvieron que partir y a quienes llegaron para construir, con su esfuerzo y sus valores, el municipio que somos hoy. Es un símbolo de memoria, reconocimiento y esperanza que permanecerá para las futuras generaciones", ha dicho la alcaldesa.