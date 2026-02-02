Andratx instala nuevos juegos infantiles en las escoletas municipales. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento ha finalizado las labores de suministro, montaje e instalación de nuevos juegos infantiles en las escoletas municipales de Andratx y Port d'Andratx, una actuación destinada a mejorar los espacios educativos y de juego de la primera infancia.

La alcaldesa, Estefanía Gonzalvo, junto a la regidora de Cultura, Mady Juan, han visitado las instalaciones para comprobar de primera mano el resultado de las actuaciones realizadas, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

La intervención ha supuesto una inversión de 20.676 euros y cuenta con una garantía total de cuatro años para todos los elementos instalados.

Los nuevos juegos cumplen con la normativa vigente en materia de seguridad y accesibilidad, ofreciendo espacios más seguros, inclusivos y adaptados a las necesidades de los niños.

Durante la visita, la alcaldesa ha hecho hincapié en la inversión que se está llevando a cabo en las escoletas para ofrecer espacios seguros, modernos y de calidad. "Es fundamental para el bienestar y el desarrollo de nuestros niños y niñas", ha añadido la primer edil, que ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento con la educación y con las familias.