Andratx invertirá 733.500 euros para ampliar y renovar la red municipal de saneamiento

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PALMA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx invertirá 733.506 euros en la ampliación y renovación de la red municipal de saneamiento, con actuaciones previstas en Sant Elm, s'Arracó y el Port d'Andratx.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el proyecto tiene como objetivo extender el servicio de alcantarillado a zonas urbanas que todavía carecen de esta infraestructura y renovar los tramos de la red que presentan un estado deficiente para mejorar su eficiencia, seguridad y sostenibilidad.

Las obras se ejecutarán en tres núcleos donde, según el Ayuntamiento, los vecinos venían reclamando desde hace años una solución a la falta o al deterioro de la red de saneamiento y, además de ampliar la cobertura del servicio, permitirán modernizar las infraestructuras existentes y reducir el riesgo de incidencias y averías.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha afirmado que el proyecto supone cumplir un compromiso del equipo de gobierno con la mejora de los servicios básicos del municipio y ha destacado que la actuación es fruto del trabajo realizado durante los últimos años para hacerla posible.

Por su parte, el regido de Medio Ambiente, Antoni Nicolau, ha señalado que esta actuación responde a una "reivindicación histórica" de los vecinos de Sant Elm, s'Arracó y el Port d'Andratx y permitirá disponer de un servicio "moderno, eficiente y adaptado a las necesidades actuales del municipio".