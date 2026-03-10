Andratx invertirá un millón de euros en mejorar el asfaltado de calles

Archivo - Calle de Andratx - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX - Archivo

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ejecutará en los próximos meses un nuevo plan municipal de asfaltado con una inversión de un millón de euros destinado a mejorar el estado del firme en diferentes calles del municipio.

Según ha informado el Consistorio, la actuación permitirá renovar más de 54.000 metros cuadrados de pavimento en distintos núcleos urbanos. El proyecto se desarrollará de forma escalonada e incluirá intervenciones en Sant Elm, s'Arracó, Camp de Mar, Port d'Andratx y el núcleo de Andratx.

Entre las calles donde se actuará se encuentran la calle Dragonera, calle Eolo y Punta Blanca en Sant Elm; Porvenir en s'Arracó; la calle Taronger y des Salinar en Camp de Mar; y la calle Vell de Cala Llamp -en dos fases- junto a la calle Isaac Peral y calles adyacentes en el Port d'Andratx.

En el núcleo de Andratx, las actuaciones se llevarán a cabo en la carretera Ma-10, calles Andalusia, Aragón, Navarra, Son Sampol, Son Bosch, Son Moner y Biscaia y sus perpendiculares. En el caso de la Ma-10, el asfaltado se realizará en el tramo de competencia municipal comprendido entre la rotonda de Son Esteve y la entrada de la población.

Paralelamente, el departamento municipal de Vías y Obras prevé completar el asfaltado de varias calles más situadas entre la plaza de España y la calle General Riera, con el objetivo de renovar prácticamente toda la Vila.

El primer teniente de alcalde y regidor de Vías y Obras, Joan Forteza, ha asegurado que el plan permitirá "actuar en diferentes puntos del municipio y mejorar el estado de muchas calles que requieren una renovación del firme".

Por su parte, la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha subrayado que siguen trabajando para mejorar las infraestructuras del municipio y responder a las necesidades de los vecinos, y ha añadido que esta inversión "refuerza el compromiso del equipo de gobierno con el mantenimiento y la mejora del espacio público en todos los núcleos del municipio".