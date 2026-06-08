Andratx presenta las fiestas de Sant Pere, que se celebrarán del 7 de junio al 5 de julio. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, y el regidor de Fiestas, Iván Sánchez, han presentado el programa de las fiestas de Sant Pere 2026, que este año se desarrollarán del 7 de junio al 5 de julio con una amplia programación de actividades culturales, deportivas, musicales, infantiles y tradicionales.

Durante cerca de un mes, Andratx volverá a convertirse en el epicentro de la actividad festiva del municipio con propuestas dirigidas a todos los públicos, combinando tradición, participación ciudadana y entretenimiento.

Entre las citas más destacadas figuran la XXXIII Volta a sa Dragonera en piragua, la XXXI Pujada al Castell de Son Mas, el Brutatló Kids, el XIII Brutatló Andratx, las exhibiciones deportivas, los torneos de petanca, tenis, tenis de mesa, baloncesto, fútbol sala y natación sincronizada, además de numerosas actividades infantiles, culturales y familiares.

La programación incluye también las tradicionales verbenas populares, conciertos, actividades organizadas por las peñas, cine al aire libre, concursos, exposiciones, el mercado de Sant Joan de Camp de Mar, la Volta a cavall amb carros antics y el concurso de paellas, uno de los actos con mayor participación popular de las fiestas.

Uno de los momentos más esperados tendrá lugar el próximo 22 de junio con la lectura del pregón de fiestas a cargo de Josefina Peralta, seguida de la presentación de las Madones 2026 y la entrega de los Premios Andratx.

Asimismo, el 29 de junio, festividad de Sant Pere, se celebrarán los actos religiosos y tradicionales en honor al patrón, con la misa solemne, la ofrenda y el Ball de l'Oferta, además de diversas actividades populares.

"Las fiestas de Sant Pere son una oportunidad para reencontrarnos, compartir momentos y seguir fortaleciendo los lazos que nos unen como pueblo", ha afirmado la alcaldesa.

Asimismo, ha agradecido la implicación de asociaciones, entidades, clubes deportivos, peñas, voluntariado y trabajadores municipales que hacen posible una programación tan extensa y participativa.

Por su parte, el regidor de Fiestas, Iván Sánchez, ha animado a vecinos y visitantes a participar activamente en las celebraciones y disfrutar de unas fiestas que combinan tradición, cultura y ocio para todas las edades.

La portada del programa de las fiestas de Sant Pere 2026 es obra de Alma de Bernardo González, ganadora del concurso de dibujo infantil organizado por el Casal de Joves.

La ilustración refleja el carácter festivo y participativo de unas celebraciones profundamente arraigadas en la identidad del municipio.