Andratx resalta los recursos naturales del municipio para "ofrecer experiencias únicas" a residentes y turistas

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, durante su participación en la WTM. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado el aprovechamiento de los recursos naturales del municipio para "ofrecer experiencias únicas" a residentes y turistas.

Así lo ha indicado la primera edil durante su participación en la World Travel Market de Londres, en la que ha incidido en el "compromiso" de Andratx por un modelo turístico "sostenible, activo y de calidad".

Gonzalvo ha acudido a la feria turística acompañada por el regidor de Turismo, Lluís Toni Sieiro, y la técnica de Turisme municipal, María Cristina Cruz. La delegación de Andratx tiene un amplia agenda de encuentros con agentes y profesionales del sector, con el fin de "posicionar el municipio como un destino activo, sostenible y abierto todo el año".

Durante la jornada del martes, Andratx ha presentado oficialmente sus guías turísticas dedicadas al 'snorkel' y al kayak, en el estand del municipio dentro del espacio de Mallorca. Ambas publicaciones forman parte de la estrategia de promoción del Ayuntamiento para dar a conocer el potencial natural y deportivo del litoral 'andritxol'.

La guía 'Rutas en kayak' incluye cinco itinerarios por la costa de Sant Elm, Port d'Andratx y Camp de Mar, con más de 25 kilómetros de recorrido, mientras que la de 'snorkel' reúne 11 zonas marinas del Ponent de Mallorca con fondos llenos de vida y color, ideales para disfrutar durante todo el año.