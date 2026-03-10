Andrea Oliva y Sabine Meyer-Wehle visitarán este mes el Conservatorio de Música dentro del programa Excellentia

Sabine Meyer - CAIB

El Conservatorio Superior de Música de Baleares (Csmib) acogerá, entre los días 10 y 17 de marzo, una nueva semana de actividades del programa Excellentia, con la participación del flautista Andrea Oliva y de la clarinetista Sabine Anette Meyer-Wehle.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Educación y Universidades, los días 10 y 11 de marzo, Andrea Oliva, flauta principal de la Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia y ganador del Kobe International Flute Competition, ofrecerá sesiones dedicadas a la interpretación y perfeccionamiento de la flauta, abiertas tanto al alumnado como al público interesado.

Posteriormente, del 15 al 17 de marzo, Sabine Meyer-Wehle, una de las clarinetistas más reconocidas internacionalmente y antigua solista de la Filarmónica de Berlín, impartirá clases magistrales centradas en el clarinete solista y la música de cámara.

Con estas actividades, Excellentia refuerza el compromiso del Csmib con una formación de alto nivel y la proyección internacional de su alumnado, ofreciendo al centro solistas de primer nivel y brindando experiencias formativas únicas a toda la comunidad.