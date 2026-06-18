Anglada apunta a la pérdida de ingresos por las secuelas que le ha dejado el accidente del verano pasado

Archivo - Jaume Anglada durante la recepción de los Reyes en Marivent - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cantante mallorquín Jaume Anglada ha destacado la merma de recursos y la pérdida de recursos por las secuelas que arrastra tras el accidente de tráfico que sufrió el 8 de agosto del año pasado en Palma.

Anglada ha acudido este jueves a los juzgados de Vía Alemania donde, según han indicado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento, el cantante ha hecho hincapié en que el accidente, que sin embargo asegura no recordar, le ha dejado secuelas como pérdida de voz, lo que está afectando a sus ingresos.

Cabe recordar que el 8 de agosto del año pasado, en la avenida Joan Miró de Palma, el cantante, que iba a los mandos de una moto, fue arrollado por un coche, conducido por un joven de 20 años, que fue detenido poco después en su domicilio.

El cantante permaneció dos semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Son Espases y pasó a planta a finales de agosto. El mallorquín recibió el alta a principios de septiembre.