Aniversario del Museo del Ferrocaril de Mallorca: talleres, visitas guiadas, música en directo y otras actividades

El Museo del Ferrocarril de Mallorca celebra su primer aniversario con propuestas culturales y familiares esta semana - CAIB

PALMA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Ferrocarril de Mallorca ha organizado un programa de actividades de este miércoles a domingo para conmemorar el primer aniversario de su apertura.

Durante cinco días, las instalaciones acogerán propuestas culturales, educativas y familiares vinculadas a la historia del tren, el patrimonio de la isla y las tradiciones locales.

La celebración empezará este miércoles, 4 de noviembre, a las 19.00 horas, con 'El tren de los sentidos', una visita guiada combinada con un taller sensorial dedicado a productos como el vino, la algarroba, la almendra, el jabón y la sal.

La experiencia, dirigida al público adulto, permitirá conocer el papel del ferrocarril en el transporte de mercancías y en el desarrollo agrícola, artesanal e industrial de Mallorca.

Este jueves, también a las 19.00 horas, proyectará el documental 'La escuela de los trenes', dirigido por Toni Madico, que recoge la experiencia educativa del CEIP Sant Miquel de Son Carrió en las instalaciones que actualmente ocupan el museo. La sesión incluirá un coloquio con profesorado y alumnado del centro escolar.

Este viernes, a las 16.00 horas, tendrá lugar un taller para hacer jabón a cargo de S'Arrel de Mallorca, con un precio de 20 euros y plazas limitadas.

Buena parte de los actos conmemorativos tendrán lugar este sábado, que comenzará a las 10.00 horas con un pasacalle desde la iglesia de Sant Miquel hasta el recinto museístico, acompañado por Xarabanda. A la misma hora se abrirá una feria de producto local en la estación de Son Carrió, que se podrá visitar hasta las 18.00 horas.

A lo largo de la mañana habrá un baile de los 'caparrots' de Son Carrió, a las 10.30 horas, y una demostración de baile a cargo de Va de J, a las 12.00 horas.

También se han previsto visitas guiadas a las 11.30, las 13.00 y las 16.00 horas. La jornada se completará con música en directo a partir de las 16.30 horas.

La conmemoración se cerrará este domingo, a las 11.00 horas, con 'Patrimonio en ruta', un itinerario guiado en bicicleta por la vía verde. La salida, dirigida al público familiar, permitirá recorrer una parte del antiguo trazado de la línea de Manacor a Artà y conocer los elementos patrimoniales que todavía se conservan.

Las personas interesadas en las propuestas que requieren inscripción previa podrán contactar con el museo a través de la dirección electrónica info@museuferrocarrilsfm.org.

El Museu del Ferrocarril de Mallorca abrió sus puertas en noviembre de 2025 en las antiguas instalaciones ferroviarias de Son Carrió.

Hasta octubre de 2026 se han contabilizado 9.603 registros de asistencia, entre visitas al centro y participación en las actividades organizadas. De este total, 2.127 corresponden a 2025 y 7.476 a los diez primeros meses de 2026.

El espacio acoge una colección de piezas y vehículos vinculados a la historia del tren en Mallorca. Durante este periodo se han llevado a cabo visitas guiadas, talleres y otras iniciativas culturales relacionadas con el patrimonio ferroviario.

El centro también cuenta con un programa educativo dirigido a alumnos desde los tres años hasta bachillerato y desarrolla el proyecto 'Memoria', vinculado a la conservación de la historia ferroviaria de la isla.