Un año de sa Milana: el helicóptero de Bomberos de Mallorca participa en 183 rescates y emergencias. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero sa Milana de los Bomberos de Mallorca ha cumplido el primer año de operatividad con un balance de 183 intervenciones de rescate y emergencia en la isla.

Esta incorporación ha supuesto un salto cualitativo en la capacidad de respuesta del cuerpo, garantizando una atención más rápida y activa en situaciones complejas o de difícil acceso terrestre, según ha indicado en un comunicado el Consell de Mallorca.

Durante estos 12 meses, sa Milana ha tenido un papel especialmente importante en los rescates de montaña, aunque sus capacidades también permiten intervenir en incendios, transportar personal y material y hacer tareas de observación, coordinación y apoyo a la hora de gestionar las emergencias.

Además de su función en los rescates, se ha convertido en un apoyo importante para prevenir y extinguir incendios, gracias a la ayuda directa en la descarga de agua y las tareas de vigilancia.

Asimismo, resulta fundamental en materia de logística ya que permite el traslado rápido de personal especialista y material técnico a las zonas de intervención, al mismo tiempo que refuerza la coordinación de operativos mediante la observación aérea y la gestión del mando sobre el terreno.

"El compromiso del Consell de Mallorca es seguir dotando a los Bomberos de Mallorca de los mejores recursos técnicos y humanos para garantizar la máxima seguridad tanto de la ciudadanía como de los propios efectivos de rescate", ha destacado el conseller de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch.

Por su parte, el director insular de Emergencias, Joan Fornàs, ha subrayado que gracias a este tipo de inversiones, el Consell de Mallorca mejora la seguridad de la ciudadanía y la capacidad de respuesta de los Bomberos de Mallorca ante emergencias y rescates en cualquier punto del territorio.