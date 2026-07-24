ANPE pedirá el martes la recuperación de las pagas extraordinarias con varias concentraciones en las islas

Miembros del ANPE en la convocatoria de las tres manifestaciones simultáneas. - ANPE

PALMA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

ANPE ha convocado, el próximo martes 28 a las 11.00 horas, una concentración simultánea en Mallorca, Menorca y Eivissa para exigir la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias del profesorado de Baleares y la implantación de un complemento de difícil cobertura en Mallorca que compense el coste de vida y las "crecientes dificultades" para atraer y retener docentes en algunas especialidades y zonas de la isla.

Según ha informado el sindicato en una rueda de prensa, las concentraciones tendrán lugar ante la Conselleria de Educación y Universidades (Mallorca) y frente a la Delegación Territorial de Educación (de Menorca y Eivissa).

Durante las protestas los asistentes portarán tijeras reivindicativas de gran tamaño como símbolo de los recortes que el profesorado "continúa sufriendo" en sus pagas extraordinarias. Asimismo en Mallorca se incorporarán también plátanos hinchables como elemento para denunciar que las medidas actuales "no compensan" el coste real de vivir y trabajar en la isla.

Para ANPE, el objetivo es reclamar al Govern estas propuestas y que las presupueste para poderlas recoger en el próximo acuerdo autonómico.