Antoni Oliver, Ernest Bordoy y Maria Femenies, premios Art Jove de Arquitectura y Diseño Gráfico - CAIB

PALMA, 30 (EUROPA PRESS)

Antonio Oliver, Ernest Bordoy y Maria Femenies han sido reconocidos con los premios Art Jove de Arquitectura y Diseño Gráfico, durante el certamen celebrado esta semana en la sede de Mallorca del Colegio Oficial de Arquitectos (Coaib), en la que los finalistas defendieron sus proyectos, que podrán visitarse hasta el próximo días 16 de diciembre en la sede del Coaib.

En una nota de prensa, la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha informado que el proyecto Can Gallineta, de Antoni Oliver, ha obtenido el primer premio Art Jove de Arquitectura en la categoría de Proyectos realizados en el certamen que ha tenido lugar este miércoles en la sede en Mallorca del Colegio Oficial de Arquitectos de las Baleares (Coaib). Durante la final, en la que se expusieron todos los proyectos finalistas, también se concedieron los premios de futuro, a Studi Houria, de Ernest Bordoy, y de Diseño gráfico a L'art està servit, de Maria Femenies.

El jurado de arquitectura estaba presidido por la vocal de Cultura de la Demarcación de Mallorca del Coaib, Elisabet Colom; Esther Morro, arquitecta e interiorista; Patricia Martínez, arquitecta de la delegación de Mallorca de Jovino arquitectos; Santiago Martin-Borregón, arquitecto y ganador de la modalidad de Arquitectura y Diseño de Interiores del programa cultural Art Jove 2023; y Natàlia Rabassa Ladrón, coordinadora de Art Jove.

El primer premio de proyectos realizados está valorado en 3.000 euros en metálico y 3.000 euros más para diseñar la exposición de certamen de 2027. El jurado ha destacado de Can Gallineta "su integración en el paisaje, el uso de materiales y sistemas constructivos locales, y su elevada calidad arquitectónica".

El segundo premio, de 1.500 euros, ha sido para Casa de Terra, de Lara Fuster, mientras que el tercero, de 500 euros, ha recaído en Mejora de la Accesibilidad de Son Romeguera, de Ione Beitzegui.

"UN PROYECTO MUY COMPLETO", PRIMER PREMIO DE PROYECTOS DE FUTURO

En cuanto a la categoría de proyectos de futuro, el primer premio, consistente en 3.000 euro en metálico, ha sido para Studi Houria, de Ernest Bordoy.

El jurado ha destacado que el ganador de la categoría proyectos de futuro, "es un proyecto muy completo, que resuelve de manera muy satisfactoria el programa de rehabilitación, aportando nuevas maneras de vivir gracias a repensar los espacios con soluciones arquitectónicas y constructivas sostenibles".

El segundo premio en esta categoría, dotado con 1.500 euros, ha sido para Arquitectura en Cultiu, de Francina Amengual, y el tercero, dotado con 500 euros, para Fàbrica de Creació de Molins de Fartàritx, de Pau Miquel Jaume.

L'ART ESTÀ SERVIT, PRIMER PREMIO DE DISEÑO GRÁFICO

Por otro lado, en la categoría de Diseño Gráfico, el primer premio ha sido para L'art està servit, de María Femenies. Este galardón consiste en 1.500 euros en metálico y 5.000 euros más en concepto de honorarios para desarrollar la propuesta gráfica y el spot publicitario del Art Jove durante 2026.

El jurado ha destacado "la originalidad de la idea" de Femenies, "por incluir en el diseño elementos típicos del folclore y de la gastronomía mallorquina que le daban un toque irónico y divertido".

El segundo premio, de 1.500 euros, ha sido para És temps de creació, de Pablo Rosso.

El jurado del certamen de Diseño gráfico estaba formado por Alona Vinç, presidenta y ganadora del certamen de diseño gráfico de Art Jove 2019; Antònia Monroig, ganadora de 2016; Laura Caldentey, ganadora del 2021; y Jose Antonio Thomás; ganador del 2023.