Antoni Vera felicita a los alumnos baleares participantes en la competición internacional WorldSkills Shanghai 2026

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y la directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, María Isabel Salas, reciben a Àngela Font y a Sergi Ochogavía. - CAIB

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y la directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, María Isabel Salas, han felicitado este martes a Àngela Font y Sergi Ochogavía por sus resultados en la competición internacional WorldSkill Shanghai 2026.

La Conselleria ha añadido en un comunicado que el tercer alumno balear que ha participado, Sebastià Seguí, que formó equipo con Sergi Ochogavía, no ha podido asistir.

Los tres son alumnos de formación profesional que representaron a España y Baleares en la competición internacional mencionada, celebrada del 22 al 27 de septiembre.

Vera ha dado la enhorabuena a los tres alumnos por el esfuerzo, la dedicación y el compromiso demostrados durante la preparación y el desarrollo de las pruebas.

En el certamen, Àngela Font, alumna del CIFP Juníper Serra y participante en la modalidad de cocina, logró una medalla de excelencia, un reconocimiento que distingue a los competidores que alcanzan un alto nivel de rendimiento en sus respectivas especialidades.

Por su parte, Sebastià Seguí y Sergi Ochogavía, del CIFP Joan Taix, compitieron en la modalidad de Jardinería y Paisajística. A pesar de no obtener medalla, completaron con éxito las pruebas de la competición.

WorldSkills es considerada la principal competición internacional de formación profesional y reúne a estudiantes y jóvenes profesionales de numerosos países de todo el mundo.

La participación de los representantes baleares en este evento reconoce la calidad de la FP del archipiélago y el trabajo que se desarrolla en los centros educativos para impulsar una formación conectada con las necesidades profesionales y la excelencia.