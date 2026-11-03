Anuncian movilizaciones en la sanidad privada de Balares ante el "bloqueo" del convenio que podrían acabar en huelga

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la mesa negociadora del convenio de la sanidad privada en Baleares han denunciado públicamente el "bloqueo" de dicho convenio colectivo y han anunciado movilizaciones que podrían acabar en la convocatoria de una huelga.

Según ha señalado UGT en un comunicado, los sindicatos han exigido a la patronal salarios dignos, plantillas suficientes y respeto a los derechos laborales y han criticado las propuestas "regresivas" planteadas por la patronal.

Asimismo, ha lamentado "recortes de derechos laborales, controles injustificados sobre las bajas médicas y unos incrementos salariales insuficientes para recuperar el poder adquisitivo de las plantillas".

La responsable de Sanidad Privada de UGT, Teresa Sánchez, ha considerado "inaceptable" que un sector que "presume de buenos resultados económicos y excelencia asistencial mantenga a sus profesionales con salarios insuficientes, plantillas escasas y una carga de trabajo cada vez mayor".

"No se puede hablar de excelencia sanitaria mientras quienes sostienen diariamente la actividad asistencial trabajan en condiciones precarias", ha reprochado.

En este sentido, ha reivindicado que la calidad de la sanidad también depende de "reconocer el esfuerzo de sus profesionales, garantizar plantillas suficientes y ofrecer salarios dignos".

La responsable sindical ha considerado "contradictorio" que la patronal destaque el crecimiento de determinados centros, su transformación en hospitales universitarios y su papel en la prestación de servicios a través de conciertos con la sanidad pública, que suponen una importante aportación de recursos públicos, mientras "mantiene bloqueada la negociación de unas condiciones laborales dignas para sus profesionales".

Ante la falta de avances, la mesa negociadora UGT, CCOO, Satse y USAE han anunciado movilizaciones para exigir a la patronal que retire sus planteamientos "regresivos" y presente propuestas que permitan alcanzar un convenio colectivo "justo".

Sánchez ha advertido de que el sector intensificará las protestas e "incluso podría convocar una huelga" en la sanidad privada de Baleares si persiste el bloqueo.

"Los trabajadores y trabajadoras tienen un límite. No vamos a aceptar que los beneficios empresariales se construyan a costa de sus derechos y de su esfuerzo. Exigimos respeto, salarios dignos y un convenio colectivo a la altura de los profesionales que sostienen la sanidad privada", ha zanjado.