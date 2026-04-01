Aparece un cachalote de cuatro metros muerto en una playa al norte de Menorca

MENORCA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un cachalote de cuatro metros ha aparecido muerto este miércoles en una playa de Menorca.

En concreto, el departamento de Medio Ambiente, Reserva de la Biosfera y Cooperación del Consell Insular de Menorca y el Ayuntamiento de Es Mercadal han informado de la localización del cadáver del ejemplar en la Platja Gran de Tirant, en la costa norte de la isla.

Desde la administración insular han explicado que se trata de un ejemplar de unos cuatro metros de longitud que ha sido detectado a primera hora de la mañana en la arena.

Dado que se trata de una especie protegida y amenazada, el departamento de Medio Ambiente ha activado el protocolo y ha dado aviso a los especialistas de la Fundación Palma Aquarium, encargados del seguimiento y análisis de los varamientos de cetáceos en Baleares.

Este equipo de especialistas llevará a cabo la toma de muestras para determinar las causas de la muerte y registrará oficialmente el varamiento.

Paralelamente, el Servicio de Limpieza de Playas de Menorca ha iniciado el dispositivo para la retirada del animal una vez finalizadas las tareas de análisis.

Está previsto que la retirada se lleve a cabo este próximo sábado, siempre que las condiciones meteorológicas y el estado de la playa lo permitan, momento a partir del cual se seguirá el procedimiento establecido para la gestión de restos animales.