Aparece en la costa de sa Ràpita el cadáver de un anciano de 85 años

Archivo - Dos agentes de la Guardia Civil en Mallorca. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las circunstancias de la muerte de un anciano de 85 años cuyo cuerpo sin vida ha aparecido flotando en la costa de localidad de sa Ràpita (Campos).

Ha sido sobre las 11.45 horas, según han informado a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas, cuando una persona que estaba en la playa ha llamado a los servicios de emergencias alertando del hallazgo de un cadáver.

El hombre, de unos 85 años, ha llegado hasta la costa arrastrado por las olas. Cuando los testigos han ido a auxiliarle se han dado cuenta de que estaba muerto.

Una patrulla de la Guardia Civil se ha desplazado hasta el lugar de los hechos y ha confirmado el fallecimiento. El cadáver será sometido a la correspondiente autopsia para determinar las causas de la muerte.

Aunque los investigadores están a la espera de los resultados de las pruebas forenses, existe la posibilidad de que el anciano hubiese sufrido un ahogamiento o algún tipo de problema médico mientras se encontraba en el agua.