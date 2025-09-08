La APB apunta que la pila de hidrógeno verde para abastecer a la Estación Marítima nº4 estará operativa antes de 2026

El director de la APB, Toni Ginard, interviene en la jornada 'Mallorca International Blue Marine Talks 2025'. - APB

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Toni Ginard, ha anunciado que antes de que finalice el año se inaugurará en el puerto de Palma una pila de combustible de hidrógeno verde, que permitirá abastecer de energía limpia a la Estación Marítima nº4.

El anuncio lo ha hecho en el marco del encuentro 'Mallorca International Blue Marine Talks 2025' que ha tenido lugar este lunes en la sede institucional de la APB en el puerto de Palma, organizado conjuntamente por la Asociación Nacional de Barcos Eléctricos (ANBE).

En un comunicado, la APB ha explicado que se trata de una jornada dedicada a la descarbonización marina y el turismo náutico sostenible, que ha reunido a expertos internacionales, representantes institucionales y empresas pioneras en innovación azul.

Ginard ha subrayado además el impulso de la electrificación de muelles (OPS, Onshore Power Supply), que ya cuenta con un primer punto operativo en Palma para ferris y 'fast-ferries' en los muelles de Ponent. La APB trabaja para extender este sistema a más muelles de Palma y a los puertos de interés general de Eivissa, Maó, Alcúdia y la Savina.

Este sistema permite a los buques conectarse a la red eléctrica en puerto y apagar los motores auxiliares, para reducir de forma drástica las emisiones de CO2, partículas y ruido. "Se trata de un verdadero cambio de paradigma hacia la descarbonización de las operaciones portuarias", ha destacado Ginard.

La celebración del 'Mallorca International Blue Marine Talks 2025' ha convertido a la isla en el "epicentro internacional" de la náutica sostenible, con la participación de instituciones, asociaciones y empresas de referencia que debatieron sobre los retos y oportunidades de la transición energética en el ámbito marino.

Entre los ponentes se encontraban representantes de Suiza, Alemania, Austria y España, que compartieron experiencias sobre la electrificación de puertos, la movilidad marina eléctrica y la remotorización de flotas.

Durante la jornada, la APB ha reafirmado también su compromiso con la movilidad sostenible, al consolidar el servicio de bus náutico en Ibiza, que salió a concurso público el pasado mes de junio por un período de 15 años. Así como la licitación de otro concurso público para gestionar el nuevo bus náutico en Palma, que contará con al menos tres líneas para mejorar la movilidad y reducir el tráfico rodado en el entorno portuario.

El director de la APB ha recordado la renovación de convenios de buenas prácticas ambientales con concesionarios de marinas deportivas como Alcudiamar, Club de Mar y Marina La Savina.

Asimismo, ha destacado los proyectos de fomento de la biodiversidad marina en las escolleras del Portitxol y el Molinar, donde se aplican técnicas constructivas para regenerar hábitats marinos, y la reciente prohibición de los sistemas de circuito abierto en buques atracados, medida clave para mejorar la calidad del agua.

"No se habla de acciones aisladas, sino de una estrategia integral que combina innovación, colaboración público-privada y sensibilidad ambiental", ha concluido Ginard.

"Con este conjunto de proyectos, la APB refuerza su liderazgo en la transición energética y su papel como referente internacional en la construcción de un modelo portuario más limpio, competitivo y sostenible", han alegado.