La APB reivindica los puertos deportivos como espacios de "actividad económica, sostenibilidad y cohesión territorial"

El presidente de la APB, Javier Sanz, interviene en el XX Symposium sobre Puertos Deportivos. - APB

PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Javier Sanz, ha destacado el papel "estratégico" de los puertos deportivos y ha señalado que ya no son solo infraestructuras vinculadas al ocio o al turismo, sino que son espacios de "actividad económica, innovación, sostenibilidad, integración urbana y cohesión territorial".

El representante de la APB ha defendido esta postura en el XX Symposium sobre Puertos Deportivos, organizado en el Port Center de Palma por la propia entidad portuaria de Baleares y Actuaciones y Servicios Marítimos (Asmar).

En sendos comunicados, la APB y la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua han explicado que el encuentro reúne durante dos jornadas a representantes institucionales, autoridades portuarias, expertos jurídicos, operadores de marinas y empresas del sector náutico para analizar los principales retos y oportunidades de esta actividad estratégica para la economía azul y el turismo náutico.

La apertura ha contado con la asistencia y participación del presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, junto al secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, Benito Núñez, el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, así como representantes de distintas autoridades portuarias y administraciones públicas vinculadas al ámbito marítimo y portuario.

Bajo el lema 'El pasado nos guía, el futuro nos impulsa', esta 20ª edición coincide además con el 40 aniversario de un congreso que, desde su creación en 1989, se ha consolidado como el principal espacio de intercambio conocimiento y análisis estratégico del sector de los puertos deportivos y clubes náuticos en España.

Durante la apertura institucional, Sanz ha defendido la necesidad de avanzar hacia modelos de gestión basados en "la colaboración y la modernización" de las infraestructuras portuarias. "Los grandes retos que afrontan los puertos exigen diálogo, cooperación y visión compartida", ha afirmado, a lo que ha añadido su reivindicación por una gestión "moderna y responsable del dominio público portuario".

Asimismo, ha subrayado el valor del Port Center como espacio de encuentro entre el puerto y la ciudadanía, ya que, a su modo de ver, simboliza la voluntad de "acercar el puerto a la ciudadanía, convertirlo en un espacio de conocimiento, diálogo y divulgación, y reforzar el vínculo entre la actividad portuaria y la sociedad a la que sirve".

Por su parte, el CEO y socio fundador de Asmar y director del Symposium, Víctor Moreno, ha señalado que esta edición refleja la consolidación de un foro "imprescindible" para "compartir experiencias, generar alianzas y anticipar los desafíos que marcarán el futuro de los puertos deportivos en España".

Moreno también ha agradecido la implicación de la APB y el hecho de que Palma acoja este encuentro nacional en un momento de transformación del sector. En este sentido, ha destacado el papel de Baleares como referente internacional de la náutica deportiva y el compromiso de la APB con la sostenibilidad, la innovación y la integración puerto-ciudad.

El programa del Symposium abordará durante dos jornadas cuestiones como la sostenibilidad ambiental, la digitalización, los nuevos modelos concesionales, la protección del litoral, la relación puerto-ciudad o la competitividad de las marinas españolas en el contexto internacional, mediante ponencias y mesas redondas con expertos, responsables institucionales y profesionales del sector marítimo-portuario.

Por parte de la Conselleria, el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, ha intervenido este jueves en el panel de expertos dedicado a la gestión de puertos deportivos y espacios litorales en las comunidades autónomas, junto con representantes de diversas administraciones portuarias del Estado, como las de Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia, Canarias y Euskadi.

Asimismo, este viernes intervendrá el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, que ofrecerá la conferencia 'La protección del litoral balear: despliegue del servicio de vigilancia y limpieza en Baleares', en la que abordará las principales actuaciones del Govern en materia de protección del litoral, con "especial atención al refuerzo de los dispositivos de vigilancia y limpieza en el conjunto del archipiélago".

La Conselleria también estará representada por el gerente de PortsIB, Kico Villalonga, que asiste a las diferentes jornadas del simposio.