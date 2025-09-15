Apesteguia: "Me da pereza y vergüenza a lo que nos abocan los socios de Marga Prohens"

Archivo - El diputado de MÉS Per Mallorca Lluis Apesteguia. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha afirmado este lunes que le da "pereza y vergüenza" a lo que les abocan los socios de Marga Prohens.

En la rueda de prensa previa al pleno del Parlament de este martes, el ecosoberanista ha reaccionado de este modo a la proposición de ley de Vox, registrada este lunes, para cambiar la ley educativa e introducir el castellano como lengua vehicular.

Apesteguia ha criticado el seguidismo del PP respecto a sus socios y ha lanzado una pregunta al PP para que aclare si la propuesta de los de Santiago Abascal va más allá de lo pactado con el PP para aprobar los Presupuestos autonómicos.

"Lo pactado por PP y Vox no es lo presentado hoy. Se cargan absolutamente el decreto de mínimos. La pregunta es qué hará el PP. ¿Aprobará cargarse el decreto de mínimos? Que reflexionen sobre los socios que han escogido.