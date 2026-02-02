Apesteguia, sobre la propuesta de prohibir el burka: "Es debatir si es más facha el PP o Vox"

Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en rueda de prensa en el Parlament. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha criticado que el PP lleve a votación una proposición no de ley (PNL) para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos y no iniciativas para solucionar "los problemas reales de la gente".

"Es debatir si es más facha el PP o Vox", ha dicho el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, este lunes en la rueda de prensa previa al primer pleno de año, en el que se debatirá este propuesta 'popular'.

A su criterio, la iniciativa "no nace de la preocupación del PP por los derechos de las mujeres", sino que se plantea "en la carrera absurda entre PP y Vox de ver quién es más facha e islamófobo".