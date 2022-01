Aplazado el macrojuicio contra 25 acusados por narcotráfico en Mallorca

PALMA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha decidido, este lunes, aplazar la continuación del macrojuicio contra 25 acusados por narcotráfico en Mallorca por contagios COVID.

Cabe recordar que el macrojuicio arrancó el pasado 10 de enero contra un total de 72 acusados de distintos clanes de narcotráfico de la isla, si bien la mayoría alcanzó acuerdos de conformidad con la Fiscalía por los que reconocieron los hechos y verán reducida la pena de prisión que se les pedía.

Parte de los 25 acusados que no han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía optaron el pasado 12 de enero por contestar solamente a las preguntas de sus defensas para desvincularse de la supuesta venta de droga.

Las defensas pretenden demostrar que los acusados restantes en la causa no estarían implicados en el tráfico de droga, ya que no se les intervino cantidad alguna de sustancia o fueron cantidades muy bajas que serían para consumo propio. Los letrados entienden que no hay prueba suficiente para una condena por tráfico de drogas para estas personas.