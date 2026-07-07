Aplazan el desahucio de una madre con cuatro hijos menores en Son Gotleu

Archivo - Movilización por un deshaucio en Son Cladera, en una foto de archivo. - STOP DESAHUCIOS MALLORCA - Archivo

PALMA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El desahucio de una madre y sus cuatro hijos menores previsto para este martes en una vivienda ubicada en el barrio palmesano de Son Gotleu, ha quedado aplazado hasta el próximo 20 de julio.

Así lo ha decidido la comitiva judicial que se ha desplazado hasta el inmueble, propiedad del fondo de inversión Belice ITG, al ver al grupo de activistas que se habían concentrado en la puerta del bloque de viviendas, convocados por Stop Desnonaments Mallorca y el Sindicat de l'Habitatge de Palma.

El representante de la primera de estas organizaciones, Joan Segura, ha explicado a Europa Press que el caso se remonta a 2018 cuando la mujer habría entrado a vivir en esta casa "engañada" por el arrendador, dado que el proceso de desalojo ya se habría iniciado sin habérselo comunicado.

Con la aprobación de la moratoria antidesahucios durante la pandemia de la Covid-19, el proceso de desahucio se había podido suspender sucesivamente hasta que el Congreso de los Diputados derogó esta normativa con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN.

Segura ha apuntado que, al decaer el decreto del escudo social, los procesos de desalojo se retomaron en marzo de este año y finalmente se fijó la fecha de desahucio para este martes, que fin ha quedado aplazada tras un primer intento detenido por la "movilización social".

Por otra parte, el activista ha mencionado el "incumplimiento" que, a su manera de ver, se estaría cometiendo sobre la parte de la ley de vivienda, en la que se suspenden los desalojos de viviendas de grandes tenedores sin que haya antes una mediación por parte del Govern para conseguir un acuerdo o una alternativa habitacional para la afectada.

Además, ha aludido a una partida de ayudas del Gobierno central para los gobiernos autonómicos orientadas a asistir a las personas en proceso de desahucio en el pago de la renta.

Por eso ha criticado que el Govern no haya gastado estos fondos y que de la partida para el programa de las ayudas al alquiler para jóvenes, "solo ha ejecutado el 20% del presupuesto".

"Mientras tanto las familias pendientes de desahucio están sin mediación, sin alternativas y pendientes de las comisiones judiciales y la policía", ha alegado.

Segura ha reprochado que las mediaciones dependan de que las soliciten los grandes tenedores y que los juzgados "obvien" la parte de la legislación que obliga a la mediación del Ejecutivo.

De este modo, ha reclamado que las autoridades judiciales que reúnan a los jueces para instarles a suspender los desalojos de grandes tenedores sin aplicar las mediaciones.