Aprobada una compensación de 2,4 millones de euros a Baleària por los descuentos de residentes

Archivo - Un buque de Baleària realiza una travesía en aguas del Mediterráneo - BALEARIA - Archivo

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado una compensación económica de 2,37 millones de euros a Baleària por los descuentos a residentes en el transporte marítimo interinsular durante el cuarto trimestre de 2025.

Esta compensación corresponde a las reducciones aplicadas en el precio de los billetes del servicio regular de transporte marítimo en las líneas entre islas, ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa habitual después del Consell de Govern.

La cuantía ha sido justificada por la empresa operadora y validada por los servicios técnicos de la Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo.

El expediente se inició a raíz de la solicitud presentada por Baleària el pasado 27 de marzo, en la que la compañía aportó la documentación necesaria para acreditar los descuentos realizados a las personas residentes en el archipiélago.

Dado que el importe del expediente supera el millón de euros, es necesario que el Consell de Govern autorice el gasto. Estas compensaciones tienen como objeto equilibrar el coste que asumen las empresas navieras al aplicar los descuentos a residentes.