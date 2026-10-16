Aprobada la convocatoria de subvenciones para contratar a jóvenes desempleados en la CAIB y la UIB

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PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado otorgar la autorización previa para poner en marcha una convocatoria de subvenciones para contratar a jóvenes desempleados en la administración autonómica (CAIB) y en la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Se trata de la convocatoria 'SOIB Oportunidades de empleo para personas jóvenes cualificadas en el sector público de la CAIB y la Universitat de les Illes Balears 2027', que tendrá un importe total de cinco millones de euros.

Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, el objetivo es regular la concesión de subvenciones destinadas a financiar los costes laborales, incluida la cotización empresarial a la Seguridad Social, que se deriven de la contratación de personas jóvenes desempleadas mayores de 18 años y menores de 30 años inscritas como demandantes de empleo en el SOIB.

Para asegurar que todas las entidades que concurran a esta convocatoria y reúnan los requisitos puedan ser beneficiarias de estas ayudas, se establece una subvención máxima por entidad de 750.000 euros y se garantizará a cada entidad el importe del módulo suficiente para poder realizar, al menos, una contratación.

Las personas deberán ser contratadas con una duración de un año a jornada completa, en la modalidad de contrato temporal al amparo de lo establecido en la disposición adicional novena, de la ley de empleo.