Aprobada la homogeneización de la indemnización por residencia de docentes y la subida del 2,5% en concertada

Archivo - Profesora imparte clase en un aula - UIB - Archivo

PALMA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado la homogeneización progresiva de la indemnización por residencia del personal docente de los centros públicos y la aplicación del incremento salarial del 2,5 por ciento al personal docente de los centros educativos concertados.

Así lo ha detallado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha señalado que en la retribución de la indemnización por residencia se actualizará en la nómina a partir de este enero.

Con este acuerdo, la Conselleria de Educación y Universidades inicia el proceso de homogeneización de este complemento con el objetivo de que en el año 2028 todas las categorías de personal funcionario y laboral perciban la misma cantidad, independientemente del grupo de clasificación.

Para lograr esta equiparación, se ha establecido un incremento acumulativo del 33,33 por ciento de la indemnización en los años 2026, 2027 y 2028, año en el que el complemento por insularidad quedará completamente equiparada para todo el personal docente no universitario.

La aplicación de esta actualización supondrá un gasto adicional anual de 5,9 millones de euros para el personal docente de los centros públicos.

En relación con el incremento del 2,5 por ciento de las retribuciones del personal de los centros educativos concertados, este afecta al personal docente, al personal cooperativista de los centros concertados y al personal religioso autónomo.

Este aumento representa un gasto anual de 6,2 millones de euros en el conjunto del sistema concertado.

Por otro lado, el personal docente de los centros públicos también verá reflejada en la nómina del mes de enero la subida salarial del 2,5 por ciento correspondiente al año 2025 anunciada el pasado mes de diciembre para el conjunto de los trabajadores públicos.

La Conselleria ya informó sobre esta medida durante la Mesa Sectorial celebrada el pasado lunes. La aplicación de esta subida salarial supondrá un sobrecoste anual de 21,6 millones de euros y un incremento medio del 3,25 por ciento en los salarios de los profesionales del ámbito educativo.

OBRAS CEIP NA PENYAL

También en materia educativa, el Consell de Govern ha aprobado la declaración como proyecto de especial interés estratégico autonómico (PEIE) las obras del CEIP Na Penyal, en Son Servera.

Esta actuación permite agilizar la tramitación y ejecución de las obras necesarias para mejorar las condiciones del centro y garantizar que el equipamiento educativo disponga de unas instalaciones adaptadas y adecuadas a las necesidades actuales.

Las obras mejorarán la accesibilidad del edificio de primaria del CEIP Na Penyal mediante la instalación de un ascensor que conectará todas las plantas.

La actuación incluye la construcción de un nuevo volumen para alojar el ascensor, la integración de la escalera exterior existente, la adaptación de los recorridos afectados para garantizar la conexión y continuidad funcional entre los espacios del centro, y la reforma del baño adaptado existente para adecuarlo a la normativa vigente de accesibilidad.

Estas intervenciones tienen un presupuesto de contratación previsto en el proyecto de 142.800 euros y se prevé que puedan licitarse en el plazo de un mes.