Aprobada una moción para el cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el Govern y Formentera al inicio de legislatura

FORMENTERA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament balear ha aprobado este martes una moción del PSIB sobre los acuerdos suscritos entre el Govern y Formentera en el pacto de legislatura.

La formación socialista ha considerado que la moción defendida este martes "constata hechos objetivos: los claros incumplimientos del Govern con la Isla".

Durante la sesión se han rechazado las enmiendas del PP y se ha incorporado una enmienda del diputado del Grupo Mixto, Llorenç Córdoba, sobre crear más plazas de cero a tres años.

El diputado socialista Marco Guerrero ha destacado durante su intervención que la mayoría de compromisos no se cumplieron, con más de un 80 por ciento de acuerdos sin ejecutar. Por ello, ha asegurado que el objetivo de la moción es exigir al Govern aquello que prometió a los vecinos de Formentera porque, después de dos años y medio, la mayor parte de estos compromisos siguen sin ser una realidad y, además, se ha renunciado a parte de los mismos.

"Es una realidad", ha insistido Guerrero, quien se ha referido a proyectos como la unidad básica de salud de la Mola recordando que el Govern ha dicho que finalmente no la va a construir.

Entre otras cosas, el socialista ha hablado de propuestas incluidas en la moción en relación a educación o vivienda y ha señalado que no puede permitirse que, una vez lograda la presidencia, el Govern se olvide de esta Isla.

La diputada del PP, Cristina Gil, ha reiterado que su partido "cumple y cumplirá con hechos, con presupuesto y con proyectos" con los acuerdos y ha asegurado que los parlamentarios han sido testigos del apoyo del Govern y del Grupo Parlamentario Popular "sin fisuras" para que Formentera tenga un senador propio mediante una reforma constitucional, aunque se encuentran con "trileros que hacen de la política un juego de malabares para seguir en el poder".

Por ello, ha dicho que el PP no aceptará que, bajo el pretexto de una reforma institucional, se puedan introducir modificaciones que les "perjudiquen", ha señalado Gil.

Durante su intervención, el diputado del Grupo Mixto, Llorenç Córdoba, ha asegurado que "manipular este debate por intereses de partido no es lícito", acusando al PSOE de elaborar este relato "interesado".

Córdoba no ha negado que existan asuntos pendientes y se ha referido a temas como el senador propio, una "reivindicación histórica" y "nadie puede dar lecciones a nadie" sobre la defensa de este punto, ha concluido.