Aprobada la modificación del Plan de Financiación de Servicios Sociales Comunitarios Básicos dotado con 49,15 millones

Conferencia Sectorial de Servicios Sociales - CAIB

FORMENTERA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Sectorial de Servicios Sociales de Baleares, reunida en Formentera, ha aprobado este miércoles la modificación del Plan de Financiación de los Servicios Sociales Comunitarios Básicos 2025-2027 para reforzar la respuesta social ante los efectos económicos derivados del conflicto de Oriente Medio.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, la modificación incorpora un nuevo fondo destinado a financiar prestaciones técnicas y económicas dirigidas a familias en situación de vulnerabilidad económica acreditada, así como la ampliación del fondo de urgencia social para familias con niños y adolescentes. El objetivo es reforzar el apoyo que reciben los sociales comunitarios de los ayuntamientos para dar respuesta a las personas y familias que más lo necesitan.

Con esta modificación, el crédito global destinado al Plan de Financiación de los Servicios Sociales Comunitarios Básicos para el periodo 2025-2027 se eleva hasta los 49,15 millones de euros.

La modificación se enmarca en el paquete extraordinario de medidas aprobado por el Consell de Govern el pasado 8 de mayo para hacer frente al incremento de las necesidades sociales provocado por la incertidumbre económica global. Este conjunto de actuaciones, dotado con 15,3 millones de euros, incluye ayudas directas a las familias, medidas de apoyo a la infancia, actuaciones en materia de vivienda y dependencia, refuerzo de los programas del tercer sector e iniciativas para agilizar la tramitación de prestaciones sociales.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha destacado que "ante un contexto internacional que está generando incertidumbre y tensiones económicas, las administraciones tenemos la obligación de anticiparnos y reforzar los mecanismos de protección social para que ninguna familia vulnerable se quede atrás". La consellera ha añadido que esta modificación permite dotar a los servicios sociales comunitarios de más recursos para dar una respuesta ágil a las nuevas necesidades que ya se están detectando en los municipios de Baleares.

PLAN DE EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES 2026-2029

Durante la reunión, también se ha aprobado el Plan de Equipamientos de Servicios Sociales de Baleares 2026-2029, un instrumento de planificación que permite impulsar la creación, reforma y modernización de infraestructuras sociales en todo el archipiélago.

El plan tiene como principales objetivos mejorar la cobertura de los servicios sociales, avanzar hacia una distribución más equilibrada de los recursos entre islas y municipios, adaptar la red a la evolución de las necesidades sociales de la población y contribuir a reducir las listas y los tiempos de espera.

Además, incluye actuaciones en los ámbitos de la dependencia, la discapacidad, la salud mental, la inclusión social, la infancia, la juventud y las familias, y establece la planificación de las principales inversiones en equipamientos sociales para los próximos años.

Fernández ha destacado que el Plan de Equipamientos "permite planificar las necesidades futuras y continuar reforzando la red pública de servicios sociales".