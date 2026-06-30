Aprobada la retirada de grafitis de los conventos de la Purísima Concepción, Santa Teresa y Santa Magdalena de Palma

Archivo - Un operario de Emaya trata de borrar un grafiti en un banco de Playa de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Centro Histórico de Palma ha aprobado este martes la retirada de grafitis en tres conventos de la ciudad, dos de ellos catalogados como Bienes de Interés Cultural (BIC).

En concreto, se limpiarán las pintadas vandálicas localizadas en las fachadas exteriores de los conventos de la Purísima Concepción (Ses Caputxines), Santa Teresa y Santa Magdalena, según ha explicado Cort en un comunicado.

Los trabajos se llevarán a cabo mediante métodos no invasivos y técnicas de limpieza suaves, específicamente adaptadas a las características de cada superficie, con el objetivo de eliminar las pintadas sin afectar a los materiales originales ni alterar los valores patrimoniales de estos inmuebles.

La Comisión de Centro Histórico ha aprobado también este martes la reforma y el cambio de uso de un local comercial para la creación de tres viviendas, así como la división de una vivienda existente en dos unidades residenciales.

En la misma línea, la Gerencia de Urbanismo ha concedido diferentes licencias que hacen referencia a cambios de uso de locales a vivienda y que autorizan también la división de un unifamiliar en un edificio plurifamiliar de cinco viviendas, y la segregación de otra vivienda en dos.