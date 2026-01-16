Aprobado el acuerdo para pagar el plus de insularidad al personal de servicios generales de Baleares

Archivo - La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, durante una sesión plenaria en el Parlament balear, a 4 de noviembre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado el acuerdo que permite hacer efectiva la equiparación de la indemnización por residencia o complemento de insularidad para todo el personal de servicios generales de la administración autonómica.

Lo ha explicado la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

Esta indemnización empezará a percibirse ya en la nómina del mes de enero de 2026 y da cumplimiento Acuerdo Marco de la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos, ratificado el 25 de abril de 2025.

El acuerdo, ha indicado, establece que, a partir de 2026, todos los grupos de personal funcionario y laboral avanzarán hasta percibir la misma cuantía del complemento de insularidad que el grupo A1.

La implantación de esta mejora retributiva se realizará de forma progresiva, con un calendario que prevé la aplicación del 33,33% el 1 de enero de 2026, el 66,66% el 1 de enero de 2027 y el 100% el 1 de enero de 2028.

Esta decisión ha sido previamente comunicada a las organizaciones sindicales con representación en la Mesa General y en la Mesa Sectorial de Servicios Generales, en las sesiones extraordinarias celebradas este jueves.

Por otra parte, ha detallado Cabrer, el Consell de Govern ha ratificado los acuerdos alcanzados en la Mesa Sectorial de Sanidad por los que se acordó homogeneizar, a partir del 1 de enero de 2026, la indemnización por residencia al personal estatutario del IbSalut.

La cuantía que les corresponde es la establecida para el personal funcionario de la administración autonómica, la misma independientemente de la categoría profesional.

En Mallorca, alcanzará los 205,30 euros; en Menorca e Ibiza, llegará a los 410,60 euros, y en Formentera, será de 615,90 euros. Este complemento se abonará actualizado con el 0,5% pendiente de 2024 más el 2,5% de subida salarial correspondiente a 2025.

Asimismo, el Consell de Govern ha ratificado la unificación del régimen de vacaciones, permisos y medidas de conciliación del personal estatutario, teniendo en cuenta su peculiaridad específica, que es la de garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios sanitarios que se prestan durante todas las horas del año, tal y como se acordó en la Mesa Sectorial de Sanidad.

También ha ratificado el establecimiento de un baremo único de puntuación de los méritos de conocimientos de catalán, aplicable a todos los procedimientos selectivos, de provisión y movilidad del personal estatutario del IbSalut.