Aprobado el cambio de uso de la parcela donde se construirá el IES Can Cantó, en Eivissa

EIVISSA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern de este viernes ha aprobado aceptar la mutación demanial con transferencia de la titularidad, realizada por el Ayuntamiento de Eivissa a favor de la Comunidad Autónoma, de una parcela con el objeto de destinarla a construir y poner en funcionamiento el IES Can Cantó, en Eivissa.

Según ha informado el portavoz, Antoni Costa, en rueda de prensa posterior, la mutación demanial tiene como condición el destino de la parcela a la construcción y puesta en funcionamiento de un nuevo instituto de educación secundaria, el IES Can Cantó, en Eivissa. Este destino se mantendrá durante un plazo de 30 años, conforme a los términos adoptados por el pleno del Ayuntamiento de Eivissa de 26 de marzo de 2026.

El plazo máximo para construir y resolver la autorización del centro será de cinco años, a contar desde la resolución de la aceptación de la Comunidad Autónoma de la mutación demanial, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga.

Cabe recordar que la pasada semana el Consell de Govern aprobó la declaración del proyecto de construcción del IES Can Cantó de Eivissa como proyecto estratégico para la inversión de Baleares (PEIE), una medida que permitirá aplicar el nuevo marco jurídico previsto para acelerar la tramitación de proyectos de interés estratégico para la comunidad autónoma. De este modo se da continuidad en la declaración de interés autonómico que ya tenía reconocida la infraestructura.

La construcción del nuevo instituto responde a una necesidad estructural de planificación educativa en Eivissa y tiene como objetivo garantizar una oferta suficiente de plazas de educación secundaria obligatoria y bachillerato ante el crecimiento de la demanda educativa. El gasto máximo del proyecto es de 15,9 millones de euros y el centro contará con 16 unidades de ESO y seis unidades de bachillerato.