Aprobado un decreto para mejorar la eficiencia y coordinación de la información pública entre administraciones

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa después del Consell de Govern - CAIB

PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado el Decreto del gobierno y la gestión del dato, una norma que establece por primera vez un marco común para organizar, gestionar y aprovechar la información de la Administración de la Comunidad Autónoma y de su sector público.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern que el objetivo es mejorar la coordinación entre organismos, incrementar la calidad de los datos y favorecer una toma de decisiones más ágil, eficiente y basada en información fiable.

Hasta el momento, la información pública se encontraba distribuida entre diferentes departamentos, sistemas y registros. Ahora, se define una estrategia común para gestionar el dato durante todo su ciclo de vida.

De este modo, se garantiza que pueda compartirse entre los distintos ámbitos de la Administración de forma coordinada, interoperable y siempre con pleno respeto a la normativa de protección de datos y de seguridad de la información.

La nueva regulación permitirá reducir duplicidades, mejorar la calidad de la información pública y avanzar hacia una Administración más digital, eficiente y orientada a la toma de decisiones basada en evidencias.

Además, facilitará el desarrollo de proyectos de análisis avanzado de datos e inteligencia artificial, así como la reutilización de la información pública para fines administrativos, estadísticos, científicos o cartográficos.

Para desarrollar este nuevo modelo, el decreto crea la Comisión Directora del Gobierno del Dato, presidida por el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, que será el órgano encargado de definir la estrategia y coordinar las políticas de datos de toda la Administración autonómica.

También se crea la Oficina del Dato, adscrita a la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones (IB Digital), que se encargará de impulsar técnicamente el modelo y coordinar su implantación.

Se establece igualmente un modelo de gobernanza compartida que integra ámbitos como la información administrativa, estadística, científica y cartográfica, fomentando la colaboración entre departamentos y garantizando que todas las actuaciones se desarrollen bajo criterios comunes de calidad, transparencia, interoperabilidad y seguridad.

Asimismo, prevé la posibilidad de que los consells insulares y las entidades locales puedan adherirse al sistema mediante los correspondientes convenios de colaboración.