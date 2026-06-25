Aprobado el proyecto de ejecución para construir el IES Eivissa Can Cantó con una inversión de 10 millones

Archivo - Calendario en el aula de un colegio. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

EIVISSA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado el proyecto básico y de ejecución para la construcción del nuevo IES Eivissa Can Cantó, que se ubicará en el término municipal de Eivissa, en una parcela situada en el barrio de Es Putxet.

El coste previsto de esta nueva infraestructura es de 10 millones de euros, según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Govern, Antoni Costa.

El nuevo equipamiento educativo tiene como objetivo dar respuesta a la creciente demanda de escolarización en la etapa de educación secundaria en el municipio, con una configuración prevista de 16 unidades de ESO y 6 de bachillerato.

La construcción del centro está incluida dentro del Plan de Infraestructuras Educativas y se desarrollará en una parcela de más de 11.000 metros cuadrados, calificada como equipamiento docente y de titularidad municipal, que ha sido cedida a la Comunidad Autónoma para hacer posible la ejecución del proyecto.