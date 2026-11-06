Aprobado el proyecto de rehabilitación de los andenes de la estación de tren de Santa Maria

Archivo - Un tren en los talleres de SFM. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado definitivamente el proyecto de rehabilitación de los andenes de la estación ferroviaria de Santa Maria del Camí promovido por Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).

La intervención tiene como objetivo renovar las instalaciones y mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad para los usuarios del servicio ferroviario, ha indicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

Esta iniciativa, ha explicado, prevé la rehabilitación de los andenes mediante la renovación de los elementos estructurales que lo requieran y la adecuación de sus dimensiones a las necesidades de la circulación ferroviaria. Estas actuaciones permitirán adaptar las instalaciones a los requisitos técnicos de la red y mejorar la seguridad y las condiciones de uso de la estación.

Además, los trabajos incluyen la renovación de los pavimentos, la mejora de los cerramientos y la sustitución del mobiliario y otros elementos de los andenes, con el objeto de modernizar las instalaciones y facilitar su uso a los viajeros.

El proyecto se ha planificado para minimizar las afectaciones a los usuarios y permitir mantener parcialmente el servicio ferroviario durante la ejecución de las obras.

Con la aprobación definitiva del proyecto, SFM quedará facultado para realizar los trámites necesarios para contratar la ejecución de las obras. El acuerdo también incluye la declaración de utilidad pública del proyecto y la urgente ocupación de los terrenos afectados, que serán objeto de ocupación temporal durante la ejecución de los trabajos.