Aprobados los acuerdos para construir dos nuevas promociones de vivienda pública en Peguera y Alaior

Archivo - Viviendas del Ibavi - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado dos acuerdos para construir nuevas promociones de vivienda pública del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) en Peguera (Calvià) y en Alaior.

Según ha señalado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados en el Consell de Govern, ambas promociones forman parte del plan de choque del Govern para facilitar vivienda de precios asequibles a residentes.

En relación con el primer acuerdo, el Consell de Govern autoriza al Ibavi a iniciar el expediente de gasto correspondiente al contrato de obras de 24 viviendas de protección pública en la calle Bonavida, en Peguera, por un importe de 5,6 millones de euros.

El Govern tramita esta promoción en colaboración con el Ayuntamiento de Calvià en un solar municipal cedido por el Consistorio.

Por otro lado, el Govern ha autorizado el proyecto de construcción de una promoción de 14 viviendas de protección pública en Alaior, en un solar situado en la avenida Indústria.

Estas promociones se benefician de la declaración de inversiones de interés autonómico que permite un procedimiento exprés para acelerar la construcción de vivienda pública.

En total, 37 promociones del Ibavi en todas las Islas, que sumarán más de 765 viviendas públicas, se benefician de esta nueva figura impulsada por el Govern, una de las medidas del plan de choque.