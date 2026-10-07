Aprueban una enmienda a la ley de capitalidad de Palma para impulsar la conciliación familiar y el acceso a la vivienda

Archivo - Niños y familias jugando en el parque de Ses Cases Noves de Alaró. - AYUNTAMIENTO DE ALARÓ - Archivo

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha dado luz verde a una enmienda a la ley de capitalidad de Palma, con la que se pretende que el Ayuntamiento de Palma ofrezca apoyo a las familias, especialmente en situación de vulnerabilidad, en materias como la conciliación y el acceso a la vivienda.

El diputado no adscrito Agustí Buades ha presentado esta modificación normativa en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament de este miércoles, ante lo que calificado como una "ausencia de referencias a la protección y apoyo a las familias de Palma".

En un comunicado, el parlamentario ha alegado que esta enmienda pretende impulsar políticas especificas de "apoyo a las familias", especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad. "Las familias de Palma están de enhorabuena, ya que desde el Ayuntamiento se legislará con perspectiva de familia", ha sostenido.

En la enmienda se recoge que los servicios municipales deben ofrecer orientación, mediación y atención psicológica familiar, programas de protección y apoyo a la infancia y adolescencia, actuaciones especificas de apoyo a las familias numerosas, monoparentales y familias con personas dependientes o con discapacidad y coordinación con las administraciones competentes en materia educativa, sanitaria y social para garantizar una atención integral a las familias.

Asimismo, se reconoce que el Ayuntamiento de Palma ejerce la gestión de todos los equipamientos públicos destinados a las familias situados en su término municipal y ha sugerido que se puedan incluir los equipamientos y servicios públicos de otras administraciones públicas que deseen delegar su gestión o cooperar en ella.

Igualmente, el Ayuntamiento de Palma tendrá que ser informado de las solicitudes relativas al otorgamiento de subvenciones a entidades de promoción y apoyo a la familia que actúan en el municipio.