Ara Més-Front Ampli se compromete a defender desde el Congreso "el derecho a vivir dignamente en Menorca - ARA MÉS-FRONT AMPLI

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coalición Ara Més-Front Ampli se ha comprometido a defender desde el Congreso de los Diputados "el derecho a vivir dignamente en Menorca" impulsando medidas que permitan cambiar el modelo económico y social actual.

De este modo se ha expresado la candidata de la coalición a la Cámara Baja, Carme Gomila, en un acto de campaña celebrado la tarde de este sábado en el auditorio del municipio menorquín de Ferreries.

"Generamos más riqueza que nunca, pero la gente no llega a final de mes. Recibimos millones de turistas cada año, pero los residentes no podemos pagar el alquiler y tenemos la sensación de vivir dentro de un parque temático pensado para que otros lo puedan disfrutar", ha dicho Gomila.

En esa línea, según ha informado la coalición en un comunicado, la candidata ha denunciado públicamente que el modelo turístico actual "está expulsando a la población de sus pueblos y barrios". "No queremos ser la segunda residencia de Europa", ha subrayado.

Gomila ha defendido la necesidad de impulsar medidas concretas para garantizar el acceso a la vivienda, como limitar la compra a no residentes, topar los precios del alquiler o "plantar cara a los fondos buitre". También ha planteado un tope a los precios de los alimentos básicos y avanzar hacia la cogestión aeroportuaria. "Vamos a Madrid a defender el derecho a vivir dignamente en Menorca", ha aseverado.

Por su parte, el representante menorquín de la coalición, Mateu Berenguer, ha centrado su discurso en la necesidad de defender la isla y garantizar que las generaciones futuras puedan seguir viviendo en ella. "Marcharse debe ser una opción, nunca una obligación", ha afirmado.

Berenguer ha reivindicado la lengua, la cultura y la identidad menorquinas y ha reclamado más capacidad de decisión y recursos para la isla. "Necesitamos que nuestra voz cuente", ha incidido.