Candidatos de Ara Més Front Ampli en al aeropuerto de Eivissa - ARA MÉS FRONT AMPLI

EIVISSA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Ara Més-Front Ampli al Congreso de los Diputados, Carme Gomila, ha anunciado el compromiso de la coalición para frenar la ampliación del aeropuerto de Eivissa y poner límite a la masificación turística.

Durante una visita a la isla, Gomila ha denunciado públicamente que Aena pretende invertir 230 millones de euros en unas obras que prevén pasar de 17 a 32 puertas de embarque en un territorio que ya sufre las consecuencias de la saturación turística.

"Eivissa no necesita más turistas, ni un aeropuerto más grande. Necesita viviendas para los residentes, servicios públicos de calidad y poder garantizar que los ibicencos puedan seguir viviendo en su casa", ha afirmado Gomila, quien ha acusado a Aena y a los gobiernos del PP de seguir impulsando un modelo que "hace crecer los beneficios de unos pocos mientras empeora la vida de la mayoría".

La candidata ha recordado que la isla prácticamente ha duplicado el número de turistas desde el año 2000, mientras que el tráfico de pasajeros del aeropuerto ha crecido un 50 por ciento desde la entrada de capital privado en Aena.

"Cada año tenemos más turistas, más pasajeros y más beneficios empresariales, pero también más dificultades para encontrar una casa, más presión sobre los recursos naturales y unos servicios públicos cada vez más tensionados. No podemos seguir confundiendo el crecimiento turístico con el bienestar de la gente", ha advertido.

Gomila ha criticado también la "inacción" del Govern balear y del Consell ante la masificación. "El PP habla de contención turística, pero a la hora de la verdad permite que se siga aumentando la capacidad de las infraestructuras. No se puede decir que se quiere limitar el turismo y, al mismo tiempo, aceptar que Aena prepare el aeropuerto para recibir aún más pasajeros", ha señalado.

Ante esta situación, ha asegurado que defenderá en el Congreso la aprobación de la ley de cogestión aeroportuaria impulsada por Ara MÉS y aprobada por el Parlament. La propuesta establece que las decisiones estratégicas sobre los aeropuertos, incluidas las ampliaciones y los límites de capacidad, deban contar con la participación decisiva de las instituciones de las Islas.

Gomila ha reclamado que los 230 millones de euros previstos para las obras se destinen a corregir los impactos que la actividad aeroportuaria ya provoca sobre la isla, con mejoras ambientales, medidas de aislamiento acústico para las viviendas afectadas y un transporte público de calidad que conecte el aeropuerto con el resto de Ibiza.

Ara Més-Front Ampli también ha anunciado que defenderá una limitación estricta de la aviación privada en el aeropuerto de Eivissa, uno de los principales puntos de operación de jets privados del Estado.

Finalmente, la candidata ha destacado que la incorporación de Ara Eivissa al proyecto de Ara Més refuerza la defensa conjunta de los intereses de las cuatro islas ante las decisiones del Estado. "Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera compartimos un mismo reto: poner límites a un modelo que está poniendo en peligro nuestro futuro. Con Ara Eivissa dentro de la coalición, defenderemos esta reivindicación con una sola voz en Madrid", ha concluido.