La candidata de Ara Més-Font Ampli al Congreso, Carme Gomila, en una rueda de prensa - ARA MÉS-FRONT AMPLI

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ara Més-Front Ampli ha presentado este martes una propuesta para facilitar el aprendizaje del catalán entre los trabajadores de las empresas privadas de BAleares.

La candidata al Congreso, Carme Gomila, ha anunciado que la coalición impulsará un programa financiado con recursos públicos para que los trabajadores que quieran puedan dedicar una hora diaria de su jornada laboral durante seis meses a aprender catalán.

La medida no tendrá ningún coste ni para los empleados ni para las empresas. "Que te atiendan en catalán en Baleares debería ser una cosa tan normal como ser atendido en castellano en Burgos o en inglés en Londres", ha subrayado Gomila.

Sin embargo, ha lamentado, "a día de hoy todavía no lo es" y, por ello, ha reivindicado que las instituciones tienen la responsabilidad de que cualquier persona pueda vivir plenamente en la lengua propia de Baleares.

La candidata ha sostenido que según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un 22 por ciento de la población de las Islas declara que no sabe hablar catalán y otro 28 por ciento reconoce que lo habla con dificultad.

Para Gomila, esta situación "evidencía" la necesidad de impulsar políticas públicas que faciliten el aprendizaje de la lengua, especialmente en un territorio que ha experimentado un crecimiento demográfico muy superior al del conjunto de España.

"Demasiadas veces nos vemos obligados a cambiar de lengua cuando vamos al médico, a una administración o a comprar en un establecimiento, y esto no es responsabilidad del trabajador, sino de unas instituciones que no han puesto los recursos necesarios para que todo el mundo tenga la oportunidad de aprender catalán", ha indicado.

La principal medida presentada por Ara Més-Front Ampli consiste en poner en marcha un programa voluntario para aprender catalán dentro de la jornada laboral, financiado con recursos públicos.

Según Gomila, a muchos trabajadores les gustaría aprender la lengua pero tienen dificultades, ya sea por falta de tiempo o por los costes de la formación. "Hay que darles las herramientas y facilidades para que lo puedan hacer", ha defendido.

Igualmente, Ara Més-Front Ampli asumirá las reivindicaciones de la Obra Cultural Balear en materia de derechos lingüísticos e impulsará modificaciones de la normativa estatal para garantizar que cualquier ciudadano pueda dirigirse en catalán a la Administración General del Estado y recibir respuestas en esta lengua.

También ha propuesto modificar la normativa estatal de protección de los consumidores para garantizar el derecho a recibir en catalán los contratos, las facturas, las instrucciones, la información comercial, los servicios de atención al cliente y los mecanismos de reclamación de los servicios sometidos a regulación estatal.

Finalmente, Gomila ha defendido que el catalán "debe continuar siendo una lengua de cohesión social y una herramienta de integración para todas las personas que viven en Baleares.