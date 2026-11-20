Archivo - La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, en rueda de prensa. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ara Més-Front Ampli ha recurrido ante la Junta Electoral Central la decisión de la Junta Electoral Provincial de las Islas de desestimar la denuncia por la entrevista a la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, en el programa 'La Gran Vida' de IB3 Radio.

La entrevista se emitió el sábado 14 de noviembre, segundo día de campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre y duró 21 minutos y 56 segundos.

La coalición sostiene que IB3 Radio dio a Vox casi 22 minutos para exponer sus posiciones y cargar contra otras fuerzas políticas y el Gobierno central, sin contrastar sus afirmaciones ni dar voz a las otras formaciones.

Según el recurso, la entrevista quedaba fuera del Plan de Cobertura Informativa de IB3 y alteró el equilibrio entre candidaturas que establece este plan.

La Junta Electoral Provincial desestimó la denuncia el 18 de noviembre porque consideró que la entrevista trataba dos iniciativas del Parlament y que no tenía naturaleza electoral.

En el recurso, Ara Més-Front Ampli señala que Cañadas también defendió cambios en el Código Penal, pidió romper los acuerdos con Marruecos e hizo referencias explícitas al Congreso de los Diputados, a la próxima legislatura y a la formación del próximo gobierno español.

La coalición ha defendido que los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa se tienen que respetar en toda la programación de los medios públicos durante el periodo electoral.

Ara Més-Front Ampli considera que la entrevista tuvo incidencia electoral aunque Cañadas no fuera candidata y que esta incidencia se tiene que valorar a partir del contenido emitido.

La coalición reclama a la Junta Electoral Central que escuche íntegramente la entrevista, revoque el acuerdo de la Junta Provincial y declare que la emisión vulneró estos principios.

También solicita que IB3 ofrezca al resto de candidaturas un espacio compensatorio en el mismo programa y en la misma franja horaria, de acuerdo con los criterios de proporcionalidad del plan de cobertura, y que garantice el equilibrio entre formaciones en los espacios de fuera del plan hasta el día de la votación.