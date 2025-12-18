Los arboricultores cuestionan la decisión de talar los bellasombra y creen que podría haber "ignorancia o intereses"

Uno de los bellasombra talados. - AEA

PALMA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Arboricultores (AEA) ha cuestionado la tala de los 18 ejemplares de bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga de Palma, efectuada la mañana de este jueves, y ha considerado que detrás de esta decisión podría haber "ignorancia o intereses".

"¿Es creíble que todos los ejemplares sean de riesgo y estén para talar? Lo primero que se le debe exigir a un organismo público que trabaja por el bienestar de los ciudadanos es rigor cuando decide eliminar unos árboles que benefician a todos sus ciudadanos", han señalado los arboricultores en un comunicado.

La asociación ha considerado que estos árboles son "valiosos bienes patrimoniales" y que el Ayuntamiento firmó la carta de derechos del árbol. A su parecer, es por ello que la permanencia de los ejemplares deberían ser un "condicionante prioritario" en la evaluación de alternativas de cualquier intervención de este estilo.

"Los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga son árboles maduros, de ahí que cualquier actuación sobre ellos deba estudiarse con sumo cuidado, y de ahí que el estudio de evaluación visual que se les haga deba realizarse de manera individual y detallada. La evaluación a realizar ha de ser con el propósito de tratar de conservarlos", ha explicado.

Los arboricultores se han preguntado si se ha estudiando la vitalidad de cada árbol y si se ha hecho una evaluación de riesgo ejemplar a ejemplar, teniendo en cuenta sus pudriciones y cavidades mediante el uso de un tomógrafo, algo "fundamental para trabajar científicamente".

Si se hubiese hecho así, han sostenido, se podrían tomar medidas específicas para reducir los riesgos como la poda de ramas o la tala de algún ejemplar aislado.

"Lo que carece de sentido es que el resultado de un estudio técnico sea talarlos todos. En una arboleda madura es imposible encontrar todos los ejemplares que la componen de riesgo extremo como para talarlos, no estamos frente a un jabalí con peste porcina cuya solución es sacrificar todos los de la zona, muchos sanos y alguno enfermo como prevención", han subrayado.

Cuando se hace "una tabla rasa y una tala" en la que se generaliza a toda una arboleda, han sentenciado, "detrás suele haber ignorancia o intereses".