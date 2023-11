ARCA propone mantener los kioscos de prensa, el Alaska y rehabilitar las casetas de la Costa des Teatre con madera

PALMA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación para defensa del patrimonio ARCA ha solicitado al Ayuntamiento de Palma que mantenga los kioscos de prensa, el Alaska y efectuar la rehabilitación de la Costa des Teatre con arquitectura ligera, preferentemente madera.

Estas son algunas de las ideas que trataron este lunes con la regidora de Hacienda, Función Pública y Gobierno Interior, Mercedes Celeste, durante la tertulia que ARCA organizó en su local y a la que también asistió el coordinador del Distrito Centro, Rafael Pastor.

En un comunicado, la entidad ha indicado este jueves que el encuentro consistió en una "animada tertulia" que pretendía plantear y compartir ideas, en la que ARCA "mostró su compromiso y preocupación por el uso del espacio público y su imagen".

Respecto a los kioscos de prensa, ARCA ha defendido que tienen una estética "bastante interesante" que podría conservarse con "una rehabilitación correcta". En ese sentido, han considerado que "aportan en positivo" al paisaje y "ayudan a mantener la venta de prensa y revistas en papel.

"No obstante, este producto hoy no es económicamente rentable y, por tanto, debe combinarse su venta con otros elementos que podrían ser de interés, no únicamente para los turistas, que, tristemente es donde siempre se destina la actividad empresarial del pequeño comercio en el centro de Palma", ha reivindicado la asociación.

En ese sentido, se han mostrado confiados en que "seguro que hay iniciativas particulares que aporten ideas y riqueza a la oferta comercial si se sacan a concurso de adjudicación de manera individual". Al mismo tiempo, han recalcado que "tampoco deberían ocupar más espacio público que el estrictamente asignado".

La propuesta para las casetas de la Costa des Teatre consistiría en la rehabilitación mencionada para destinarlas a la venta de producto artesanal o hecho en Mallorca de forma rotatoria, al ofrecer trabajo y comercialización temporal a las personas que se dedican a venta en ferias. "Esta idea daría vida y originalidad a un espacio singular, la entrada a las galerías de plaza Mayor y la conexión con la parte alta de la ciudad.

En cuanto al kiosco Alaska, han alegado que "forma parte de la memoria colectiva de muchas personas" y han pedido que se intente encontrar una solución que, si cumple la legalidad, "no implique una transformación ni de su imagen, ni del tipo de producto, ya que cualquier transformación radical sería romper con la memoria y, entonces, sería cuestionable su continuidad".

En la tertulia también han discutido de Ses Casetes de la costa de Santo Domingo y del kiosco cerrando del parque Krekovic. ARCA trasladó a Celeste la "necesidad" de que el Consistorio "no se limite a hacer la concesión y nada más", sino que "tiene que hacer un trabajo de vigilancia y control para cuidar la imagen, los usos del espacio público y obligar a la conservación adecuada".