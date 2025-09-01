ARCA propone proteger provisionalmente las construcciones anteriores a 1995 en los municipios sin catálogo patrimonial

También las rutas de interés patrimonial, lo que permitiría catalogar edificios como Es Sindicat de Felanitx o los diferentes castillos

PALMA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Revitalización de los Centros Históricos (ARCA) ha propuesto al Consell de Mallorca que proteja de forma provisional las construcciones consideradas históricas, aquellas levantadas antes de 1995, en aquellos municipios que no cuenten con catálogo de bienes protegidos o que no lo tengan actualizado.

Es una de las alegaciones que han presentado a la modificación cuarta del Plan Territorial Insular de Mallorca (PTIM) y que todavía no ha sido tomada en consideración, ha informado la asociación en un comunicado.

ARCA ha alertado que hay "muchos municipios" que todavía no tienen aprobados sus catálogos de bienes patrimoniales, pese a que así lo exige el PTIM desde 2004 y la ley autonómica de patrimonio histórico, de 1998.

Es por ello que una de las alegaciones presentadas por la entidad busca que el Consell de Mallorca, en el marco de sus competencias de protección del patrimonio histórico, proteja de forma provisional los conjuntos históricos, los bienes etnológicos, las construcciones anteriores a 1995, las zonas arqueológicas, los jardines históricos y las zonas paleontológicas en aquellas localidades que o bien no tengan aprobado su catálogo patrimonial o lo tengan desfasado.

"En todos estos casos se considerará patrimonio histórico catalogado de forma indefinida y la tramitación necesitará la intervención de la comisión insular de Patrimonio Histórico, la cual podrá delegar en una subcomisión específica para agilizar la tramitación", ha planteado la asociación.

Si se adoptara esta medida --que, han incidido, no hace más que exigir el cumplimiento de normativas que llevan décadas en vigor-- quedarían protegidos provisionalmente los conjuntos históricos de Campos, Llucmajor, Montuïri, Pollença, Porreres, Sntanyí, Sineu, Sóller y Valldemossa.

ARCA ha subrayado la necesidad de que también se otorgue protección provisional a los conjuntos históricos de pequeñas dimensiones que no estén catalogados, particularmente los tramos urbanos originarios derivados de las Ordenaciones del Rey Jaume II del año 1300.

RUTAS DE INTERÉS PATRIMONIAL

La asociación, en otra de sus alegaciones, ha pedido que las normas 48 y 49 previstas en la modificación cuarta del PTIM, acerca de las rutas de interés patrimonial y paisajístico, sean de aplicación plena mientras los municipios no adapten sus planeamientos urbanísticos.

Se debería añadir, a su parecer, la ruta dels Castells, que engloba los castillos de Bellver, Alaró, Pollença, Capdepera y Santueri; y las rutas del Gòtic, del Barroc, de Torres de Defensa y de l'Arxiud.

También la del patrimonio industrial, que aglutina las fábricas de Sóller, la torre de electricidad de Alaró, la central térmica de Alcúdia, la fábrica de Santa Margalida y Es Sindicat de Felanitx.

"Mientras no se desarrollen estas rutas en los planes o programas, sena insulares o municipales, los elementos y los entornos que las conforman gozarán de una protección provisional de acuerdo con la competencia supramunicipal del Consell en materia de patrimonio histórico", ha propuesto ARCA.