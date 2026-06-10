El Archivo de la Catedral expone documentación sobre la intervención de Gaudí en la Seu - CATEDRAL DE MALLORCA

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Archivo de la Catedral de Mallorca hace accesible a partir de este miércoles un conjunto de documentos, entre los que se encuentran registros de la intervención de Antoni Gaudía en la Seu, llevada a cabo entre 1902 y 1915.

La puesta a disposición de esta documentación al público interesado coincide con dos efemérides, según ha informado la Seu en una nota de prensa. Por un lado, este miércoles hace cien años que murió Antoni Gaudí y, por otro, esta semana se celebra el Día Internacional de los Archivos.

El equipo del Archivo Capitular de Mallorca ha catalogado los escritos, en concreto, más de 900 documentos que hacen referencia, en su mayoría, a las diferentes reformas que se han llevado a cabo en la Catedral desde mediados del siglo XIX hasta los primeros años del siglo XXI.

El grosor de este conjunto documental lo forman, por una parte, documentos de carácter económico, tales como albaranes de pago, autorizaciones, cartas de pago, certificados, cuentas por trabajos prestados, comunicaciones, notificaciones, contratos, facturas, inventarios, letras de cambio, presupuestos, recibimientos y datos, suscripciones y, por otra parte, correspondencia, proyectos de reforma y algunos expedientes de restauración.

Una parte de esta documentación se refiere explícitamente a la actuación que el arquitecto catalán Antoni Gaudí llevó a cabo en la Seu, iniciando un proceso de transformación que marcó profundamente su configuración litúrgica y su trayectoria histórica. Este impulso renovador nació de la visión del obispo Pere Joan Campins y de su estrecha colaboración con Gaudí.

Según la Catedral, el interés de este conjunto documental radica en el hecho de que su contenido trata temas como los materiales empleados, las personas implicadas en la reforma (desde los arquitectos y colaboradores hasta los peones), las diferentes casas y fábricas que intervinieron, tanto de Mallorca como de Cataluña, así como el día a día de las reformas y el 'modus operandi' del Cabildo de la Seu para gestionarlas.

La documentación que se hace accesible es aquella que alcanza hasta 1950. Asimismo, los instrumentos de descripción se pueden consultar en la página web de la Catedral.

El Archivo Capitular de Mallorca se encuentra en el edificio de la Casa de la Almoina y es un archivo de titularidad privada con acceso público y gratuito. El horario es de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas.