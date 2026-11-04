El Archivo Del Reino De Mallorca Acoge Un Simulacro De Los Planes De Salvaguardia De Las Instituciones Patrimoniales - CAIB

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Archivo del Reino de Mallorca ha acogido este miércoles un simulacro práctico de emergencia para entrenar la aplicación de los planes de salvaguardia de las instituciones patrimoniales.

Ha servido como un complemento a las jornadas técnicas 'Los planes de salvaguardia de las instituciones patrimoniales en caso de emergencia. De la prevención a la actuación' celebradas los pasados días 2 y 3 de noviembre.

En el ejercicio, organizado por las direcciones generales de Cultura y de Emergencias e Interior del Govern en colaboración con los bomberos de Palma y de Mallorca, se ha podido aplicar el plan de autoprotección del Archivo, y a continuación el plan de salvaguardia, que implica proteger el patrimonio cultural.

De este modo, ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, se ha convertido en la primera institución patrimonial de Mallorca en tener redactado y probado un plan de salvaguardia y la segunda de Baleares, donde le ha precedido el Museo de Menorca.

El simulacro ha empezado con un incendio simulado de origen eléctrico, con motivo del cual se ha aplicado el protocolo desarrollado en el plan de salvaguardia, que implica la toma de medidas inmediatas para proteger su patrimonio documental, una vez protegidas las personas trabajadoras y usuarias.

El ejercicio ha consistido en la organización del personal del archivo y el de emergencias en una secuencia para apagar el fuego simulado y tratar la documentación afectada, primero con triaje y tratamiento adecuado, y posteriormente con su traslado a una nave donde custodiarla.