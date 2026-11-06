El área de Innovación de Cort gestionará en 2027 un presupuesto de 11,3 millones de euros, un 28% más

Busquets explica las cuentas de su área. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El área de Innovación del Ayuntamiento de Palma gestionará en 2027 un presupuesto total de 11,3 millones de euros, un 28% más que el año anterior, según ha detallado este viernes en comisión ante los grupos municipales el regidor Miquel Busquets.

Según ha indicado Cort en un comunicado, la subida presupuestaria responde a la necesidad de blindar los servicios públicos frente a retos estratégicos que tienen que ver directamente con la actualización y modernización de las infraestructuras de las nuevas tecnologías puestas al servicio de la administración municipal y de su relación con la ciudadanía.

De esta forma, tras haberse culminado proyectos clave durante el actual ejercicio, los nuevos presupuestos reorientan la inversión directa hacia la innovación cartográfica y territorial, mediante acciones concretas como la adquisición de nuevos equipos de fotogrametría de alta precisión que exigirán un desembolso algo superior a los 102.000 euros.

Al mismo tiempo, las partidas contemplan una dotación económica de 18.000 euros orientada a estudios específicos de integración cartográfica, mejorando la planificación urbana y la base de datos municipal.

Por otro lado, con el objetivo de asegurar que la estructura administrativa, técnica y operativa del Consistorio pueda funcionar con las máximas garantías de seguridad y eficiencia, el área de Innovación incorporará este próximo ejercicio dos servicios esenciales.

En primer lugar, mediante una partida de 625.000 euros, se licitará un contrato de ciberseguridad con la intención de disponer de un eje fundamental e imprescindible para el cumplimiento de las exigencias que establece el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), y, al mismo tiempo, proteger con solvencia la infraestructura crítica del Ajuntament ante posibles amenazas digitales.

En este mismo ámbito, desde Cort han destacado la inversión destinada al Servicio Corporativo de Reprografía y Mantenimiento, con una dotación de 420.000 euros que hará posible unificar y ordenar un servicio transversal e imprescindible para la actividad cotidiana de la administración municipal.

Otro aspecto de los presupuestos del área de Innovación es el que hace referencia al incremento de los recursos ligados al mantenimiento de las funciones digitales asociadas a los diferentes departamentos de la Corporación, todo ello con el fin de que el Ayuntamiento de Palma siga impulsando todas aquellas actuaciones que le alejan de entrar en una situación de obsolescencia tecnológica.

De esta manera, la partida para el alquiler de equipos y licencias sube por encima del 60 por ciento y se sitúa en casi 620.000 euros. Con este aumento presupuestario se facilitarán las actualizaciones de herramientas clave en el trabajo digital como Adobe Creative Cloud, plataformas de diseño y 100 licencias avanzadas de PDF.

Igualmente, el proyecto de partidas para el próximo año apuesta por la renovación del material informático no inventariable para sostener con suficientes garantías el ecosistema de software corporativo municipal. En ese caso, la dotación económica supera los 1,7 millones de euros.

En cuanto al campo vinculado a la eficiencia y ahorro energético, el presupuesto contempla una reducción del 57,89 por ciento de la partida relativa al suministro eléctrico, gracias, en gran medida, al cierre operativo de las antiguas oficinas ubicadas en la calle Joan Maragall, 3.